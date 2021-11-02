Иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за нерабочих дней

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России “локдаун”, нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — рассказала Ломидзе.
По ее словам, в последнее время основной турпоток в Россию идет из ОАЭ, Катара, Индии, а также из Европы — Германии, Швейцарии и Словении.
По мнению туроператоров в сфере въездного туризма, сейчас крайне необходим порядок действий: как иностранцам заселяться в гостиницы, посещать достопримечательности, рестораны и другие объекты. «Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами», — рассказала Ломидзе.
Сейчас нет официального протокола действий иностранцев с QR-кодами. Пока что единственный вариант для них после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. «Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию — один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени — для сдачи теста нужно ехать в лабораторию», — объяснила она.
Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19. Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Накануне американские Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.