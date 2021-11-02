11:27 (мск), источник: Газета.Ру
Forbes: россияне растеряли эффективность, работая на удаленке
На второй год пандемии коронавируса жители России растеряли эффективность, работая в дистанционном формате.
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Каждая пятая компания в стране заявила, что сотрудники стали хуже работать на удаленке, и многие начали увольняться из-за выгорания. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные исследования «Ростелекома».
Отмечается, что 40% российских компаний признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.
По результатам исследования, одной из главных причин ухудшения качества работы сотрудников стало несовершенство организационных процессов, а также неэффективность инструментов, которые используются для работы в формате онлайн.
«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить», — отметил старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар» Елена Черникова.