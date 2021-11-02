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22:50 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи

По словам президента США, важная причина повышения цен — это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок.

Источник: Reuters

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти. С таким утверждением американский лидер выступил во вторник, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«Во-первых, важная причина повышения цен — это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», — сказал он, отвечая на вопрос о повышении стоимости многих товаров. «Я знаю, что вам это известно», — добавил глава администрации США.

«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти — это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти, — считает глава администрации США. — Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, комментируя слова Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объемы добычи нефти, призвал дождаться следующих консультаций организации.

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