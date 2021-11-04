Российские процессоры рвутся в новые проекты

«Ъ» ознакомился с письмом АРПЭ от 27 октября, направленным в Минцифры, Минпромторг и правительство с предложениями доработать проект распоряжения правительства о введении единых правил создания и управления «сквозными проектами» по внедрению отечественной радиоэлектронной продукции и программного обеспечения. Документ разработало и опубликовало для обсуждения 15 октября Минцифры. В Минпромторге и Минцифры подтвердили получение письма АРПЭ.
Согласно распоряжению, государство предоставляет субсидию на реализацию «сквозных проектов» с объемом закупок не менее 500 млн руб., из которых 90% стоимости пойдет на закупку российской радиоэлектронной продукции или софта.
Среди одобренных проектов — перевод на российскую элементную базу облачной платформы «Ростелекома» за 54,4 млрд руб., создание «Росатомом» «импортозамещенного инфраструктурного ландшафта» за 10,4 млрд руб., а ВТБ — отечественных программно-аппаратных комплексов для корпоративных информационных платформ за 9,3 млрд руб. Предполагается, что оборудование по проекту ВТБ будет работать на процессорах открытой архитектуры RISC-V, которые разрабатывает Yadro (см. «Ъ» от 6 сентября). На рассмотрении были проекты для МТС, «Почты России», «Россетей» и Центра компетенций «Вычислительная техника» на 182,3 млрд руб.
В текущей версии документа отбор проектов полностью контролируется заказчиками оборудования и производителями решений на основе зарубежных программно-аппаратных платформ, утверждают в АРПЭ.
Поэтому в ассоциации предлагают ввести квоту — в состав экспертного совета по отбору проектов должно входить не менее 30% представителей разработчиков российских микропроцессоров. При отборе необходимо отклонять проекты по внедрению продукции на платформах с зарубежными микросхемами, считает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. По его мнению, заказчики по собственной инициативе не будут переходить на отечественные платформы.
Для государства есть резон доплачивать заказчикам за «нестандартные» российские платформы — например, «Эльбрус» или «Байкал», которые сложно внедрять, а не за х86 (Intel) или Power (IBM), согласен заместитель директора по маркетингу АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус») Константин Трушкин: «Если внедрять российскую технику на процессорах западных вендоров, то за что государство будет доплачивать?» Сегодня дизайн-центры не входят в состав экспертного совета и слабо влияют на одобрение «сквозных проектов», и есть случаи, когда одобрены «сквозные проекты», где можно вообще не использовать российские процессоры, утверждает он.
В то же время в Yadro полагают, что «сквозные проекты» рассматриваются уже сбалансированным экспертным сообществом, включающим представителей всех разработчиков отечественных процессоров, вендоров техники и потребителей:
«Все на данный момент заявленные проекты, получившие поддержку, нацелены на переход ключевых потребителей на продукцию, работающую на отечественных процессорах».
Разработчики российских процессоров утверждают, что готовы поставить любой их объем, если он будет заранее запланирован. Уже с 2023 года можно обеспечить все потребности якорных заказчиков, а в 2022 году уже заказанных чипов «Эльбрус» достаточно для проведения пилотных внедрений, говорит Константин Трушкин. «Сквозные проекты», подтверждает директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов, предусматривают субсидии на внедрение техники с горизонтом планирования до пяти лет — в эти сроки «нет проблем с тем, чтобы обеспечить поставки компонентов».
Юлия Степанова.