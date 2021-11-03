Минэкономразвития решило в 2022 году пересчитать доходы и расходы россиян

Минэкономразвития намерено к марту 2022 года опубликовать пересчитанные данные о доходах, расходах и сбережениях населения. Это произойдет из-за изменения методов расчета для того, чтобы учитывать больше данных и, соответственно, повысить точность оценок, пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Минэка, представленную на заседании общественного совета.
Речь идет о периоде с 2018 по 2020 год. В презентации говорится, что министерство должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния граждан. В ближайшем будущем ведомство скорректирует методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений.
В Росстате пояснили, что теперь дополнительно будут учитываться доходы самозанятых, а также новые виды сервисов, которые стали активно развиваться во время пандемии, в том числе каршеринг и курьерская доставка. Также планируется учитывать в расчетах данные об электронных услугах в сфере ИТ (онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища).
Кроме того, будет расширен список наблюдаемых источников.
Как сообщили в Росстате, при расчете трат будут учитываться данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса, а для оценки сбережений — данные Центробанка о перемещении средств на брокерских счетах физлиц.
Весной 2019 года Росстат изменил методологию расчета доходов россиян. В нее добавились показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. При оценке стали учитывать расходы, связанные с трансграничной онлайн-торговлей, сделки на первичном рынке и покупку недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.
Тогда же ведомство перешло с ежемесячной на квартальную публикацию данных о доходах, расходах и сбережениях. Аналитики Центробанка, изучив их, посчитали, что Росстат занижает сбережения россиян, недоучитывая их вложения в ценные бумаги.
В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 года усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, указав на расхождения с данными из национальных счетов.
В октябре статистическое ведомство разместило на портале госзакупок контракт на научно-исследовательскую работу по теме разработки новой методики оценки финансового положения россиян. Авторы должны будут подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода наблюдения за доходами — при нем одни и те же респонденты изучаются статистами на протяжении долгого времени, по крайней мере более одного года. Также Росстат планирует начать учитывать активы разного рода и социальные трансферты и дотации в натуральной форме для оценки уровня дохода.