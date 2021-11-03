Годовая инфляция в России превысила 8% впервые за пять лет

Основной вклад в инфляцию внес рост цен на продукты питания: в октябре они подорожали на 2,17%, указывает Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата. При этом цены на плодоовощную продукцию «росли выше сезонного тренда», отмечает ведомство.
По данным Росстата, плодоовощная продукция в октябре подорожала на 8,65%.
Основной вклад внесли выросшие цены на огурцы (на 48,7%), помидоры (43,8%), картофель (15,48%). По сравнению с сентябрем ускорился рост цен на мясопродукты (1,9% после 1,5% в сентябре), макаронные изделия (2% после 1,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (1,4% после +0,6%), пшеничную муку (2,1% после 0,61%), яйца (12,7% после 5,7%).
Непродовольственная инфляция в октябре ускорилась до 0,78% после 0,64% месяцем ранее. Рост обеспечили цены на бензин, указывает Минэкономразвития.
По данным Росстата, бензин за месяц подорожал на 0,62%. По другим непродовольственным товарам «ситуация оставалась стабильной», отмечает ведомство. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывал практически нулевой рост цен на услуги на фоне снижения стоимости туристических услуг и услуг пассажирского транспорта, пишет Минэкономразвития.
В конце октября ЦБ резко повысил свой прогноз по инфляции на текущий год. Теперь он ожидает, что она составит 7,4−7,9%. Прежний, июльский, прогноз по инфляции на 2021 год составлял 5,7−6,2%. Цель по инфляции, которую установил ЦБ, составляет 4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ожидает возвращение инфляции к таргету в 2022 году.