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12:01 (мск), источник: ТАСС

Реверс в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» прекратился

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Реверсные поставки газа из Германии в Польшу по трубопроводу Ямал — Европа прекратились утром в четверг. При этом прямые поставки по газопроводу в Германию по-прежнему не возобновились, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Источник: Reuters

В системе Gascade значатся как уточненные заявки на прокачку газа по трубопроводу в Германию 4 ноября, так и реверсные поставки из Германии в Польшу.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а после и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

В «Газпроме» заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а «колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей».

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

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