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21:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

Безос проиграл в суде Маску. Глава SpaceX уже уколол конкурента твитом

Суд в США поставил точку в многомесячном споре двух космических компаний Джеффа Безоса и Илона Маска. Компания Blue Origin Безоса проиграла иск к NASA из-за контракта $2,9 млрд на полёт на Луну, который выиграла компания SpaceX Илона Маска. Суть спора сводилась к условиям тендера и безопасности полёта модулей для высадки человека на Луне.

Источник: Reuters

Федеральный судья США встал на сторону компании Маска в своём решении, завершив многомесячную тяжбу, которая длилась с августа. Представитель Blue Origin заявил CNBC, что иск компании «высветил важные проблемы безопасности в процессе закупок для программы, которые ещё предстоит решить».

«Секрет» рассказывал, что компания Безоса оспорила контракт ведомства с фирмой SpaceX Илона Маска на разработку модуля для высадки человека на Луну (HLS). Суть спора заключалась в том, что SpaceX не собирается проводить анализ готовности к полёту перед запуском каждого элемента HLS. А без этой процедуры NASA якобы не могло отдать тендер компании Маска.

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Безос настаивал, что SpaceX не выполнила требования NASA, поэтому космическое агентство не могло заключить с ней контракт. Blue Origin подчеркнула, что не знала об отказе NASA требовать проведения проверки готовности. Таким образом другие участники тендера понесли ущерб, настаивал миллиардер.

Маск уже уколол Безоса через твиттер. Решение суда он прокомментировал фотографией из фильма «Судья Дредд» с подписью «You have been judged!» («Вас осудили»).

Безос в своём аккаунте отметил: «Это не то решение, которое мы хотели, но мы уважаем решение суда и желаем полного успеха NASA и SpaceX по контракту».

Отмечается, что решение суда даёт право SpaceX возобновить контракт с NASA. Уточняется, что работа начнётся уже 8 ноября.

Предыстория конфликта

В апреле 2021 года SpaceX выиграла контракт NASA на отправку астронавтов на Луну. На строительство специального корабля, который должен в 2024 году доставить двух астронавтов на поверхность Луны, компания Илона Маска получила $2,9 млрд.

В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics. Ожидалось, что заказ на строительство корабля получат сразу два претендента, но в итоге NASA выбрало только SpaceX, поскольку она запросила на выполнение проекта меньше остальных участников.

Blue Origin и Dynetics пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, однако та отказалась пересматривать результаты тендера.

Ведомство согласилось, что NASA допустило ошибку, не требуя проверки готовности перед каждым запуском Starship. Но протесты всё равно отклонили: аудиторы не считают, что это требование сильно бы повлияло на выбор победителя.

В августе Blue Origin подала в суд на NASA. В компании назвали иск попыткой исправить ошибки космического агентства. Богатейший человек мира Джефф Безос заявлял, что, выбрав для реализации проекта только SpaceХ, NASA «положило конец конкуренции на долгие годы». Также Безос предлагал решить финансовые вопросы агентства в обмен на контракт на строительство лунного посадочного модуля. По словам бизнесмена, Blue Origin готова работать на NASA, отказавшись от выплат до $2 млрд.

20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX из-за иска фирмы Безоса.

Ирина Мещерская

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