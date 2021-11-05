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06:17 (мск), источник: РБК

Мировые цены на продукты побили десятилетний максимум

Мировые цены на продукты достигли максимума с июля 2011 года. Сильнее всего подорожали растительное масло, зерновые и молочная продукция. Индекс цен на сахар впервые за шесть месяцев пошел вниз.

Источник: AP 2021

В октябре мировые цены на продовольственные товары выросли на 3% и достигли максимума с июля 2011 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет отслеживать колебание мировых цен на наиболее ходовые продукты питания, достигло 133,2 пункта. Это на 3,9% выше, чем в сентябре. По данным ФАО, показатель растет три месяца подряд.

Индекс цен на растительное масло в октябре подскочил на 9,6%, до 184,8 пункта, достигнув исторического максимума. Такое повышение в первую очередь обусловлено ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. В частности, пальмовое масло дорожает четвертый месяц подряд. В первую очередь это объясняется сохраняющимися опасениями относительно низких объемов производства в Малайзии, где наблюдается нехватка работников-мигрантов.

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Индекс цен на зерновые вырос на 3,2%, до 137,1 пункта. Больше всего подорожала пшеница.

Индекс цен на молочную продукцию поднялся на 2,6%, до 120,7 пункта. Сильнее всего это отразилось на сливочном масле, а также на сухом обезжиренном и цельном молоке. Цены на сыр при этом оставались стабильными, поскольку объем предложения со стороны основных стран-производителей был достаточным, чтобы удовлетворить мировой импортный спрос, отметили в ФАО.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО снижается третий месяц подряд. В октябре показатель уменьшился на 0,7%. Мировые котировки на свинину упали на фоне сокращения закупок со стороны Китая, а говядины — вследствие резкого снижения котировок мяса, поставляемого из Бразилии. В то же время цены на мясо птицы и баранину выросли в связи высоким спросом в мире на фоне ожидаемого замедления роста объемов производства.

Индекс цен на сахар впервые за шесть месяцев пошел вниз и оказался на 1,8% ниже, чем в сентябре. На это повлияли импортный спрос на мировых рынках и прогнозируемое увеличение объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослабление обменного курса бразильского реала к доллару.

В России к 25 октября уровень инфляции в годовом выражении приблизился к 8%. На фоне разгона цен Банк России увеличил процентную ставку на 0,75 п.п. (до 7,5%), вместе с тем резко повысив прогноз по инфляции на конец года до 7,4−7,9%.

Прогноз по инфляции до конца 2021 года также повысило Минэкономразвития: с 5,8 до 7,4%. Факторами повышения продовольственной инфляции стали нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускоренный темп роста цен на мясо, говорил глава ведомства Максим Решетников. Прогноз на 2022 и 2023 годы остался прежним — 4% на конец года.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, повышение прогноза произошло из-за тенденции на международных рынках. Он отметил, что Россия не может полностью исключить это влияние. Позже Минэкономразвития сообщило, что России удается нивелировать бóльшую часть нагрузки от повышения мировых цен с помощью сдерживающих механизмов (демпферов).

Виктория Полякова

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