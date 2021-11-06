Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: зажжение первого в СССР Вечного огняЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
21:48 (мск), источник: РБК

Кудрин оценил потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса

По его оценкам, мировая экономика потеряла до $10 трлн.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса от 4 до $10 трлн. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Читайте также
Мировые цены на продукты побили десятилетний максимум

Кудрин отметил, что системы здравоохранения по всему миру оказались неготовы к «глобальным потрясениям», в том числе к пандемии. По мнению главы Счетной палаты, сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях — выработать механизмы, которые позволят системам здравоохранения стать устойчивее и эффективнее.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в июле сообщило, что особенно пострадают от пандемии страны, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление после кризиса. К категории наиболее пострадавших Moody's отнесло Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу. Россия наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией, по мнению экспертов рейтингового агентства, входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП).

Министр экономического развития Максим Решетников весной прошлого года указал, что из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением COVID-19, экономика страны ежедневно теряет 100 млрд руб. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце октября уточнил, что потери бизнеса от введения новых нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина пообещала Путину «кровавую баню»
Названа главная опасность квашеной капусты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь