21:48 (мск), источник: РБК
Кудрин оценил потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса
По его оценкам, мировая экономика потеряла до $10 трлн.
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Мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса от 4 до $10 трлн. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.
«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Кудрин отметил, что системы здравоохранения по всему миру оказались неготовы к «глобальным потрясениям», в том числе к пандемии. По мнению главы Счетной палаты, сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях — выработать механизмы, которые позволят системам здравоохранения стать устойчивее и эффективнее.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в июле сообщило, что особенно пострадают от пандемии страны, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление после кризиса. К категории наиболее пострадавших Moody's отнесло Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу. Россия наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией, по мнению экспертов рейтингового агентства, входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП).
Министр экономического развития Максим Решетников весной прошлого года указал, что из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением COVID-19, экономика страны ежедневно теряет 100 млрд руб. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце октября уточнил, что потери бизнеса от введения новых нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб.