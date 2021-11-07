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10:14 (мск), источник: РБК

Перевозчик назвал севший на кукурузном поле лайнер «никому не нужным»

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся на кукурузном поле под Жуковским, оказался никому не нужен. Его можно будет утилизировать только после окончания расследования аварии, рассказал глава перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Самолет «Уральских авиалиний» A321, который в августе 2019 года был вынужден совершить экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от Жуковского, до сих пор не удалось утилизировать, рассказал в интервью РБК основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <…>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — заявил он.

По его словам, сейчас самолет лежит на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацей. «Нашли значительное количество птичек (при вылете из аэропорта в двигатели самолета попали птицы. — РБК), это все сфотографировано», — добавил топ-менеджер.

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Скуратов рассказал, что месяц назад вместе с губернатором Свердловской области (основной аэропорт и штаб-квартира «Уральских авиалиний» находятся в Екатеринбурге) Евгением Куйвашевым встречался со всем экипажем этого рейса: «Вспомнили все, что было, задали друг другу какие-то вопросы, все прошло очень доброжелательно». Члены экипажа продолжают работать в авиакомпании, «все в боевом строю, никто никуда и не думает уходить».

Летом 2019 года лайнер «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Жуковский, экипаж принял решение сесть в кукурузном поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 233 человека, никто не погиб, за помощью к медикам обратились 75 человек. В интервью РБК в прошлом году Скуратов говорил, что из-за столкновения с чайками отказал один двигатель и были предпосылки для отказа второго. По его словам, на случай повторения таких ситуаций в компании ввели спецпрограмму подготовки пилотов, а также отметил, что после инцидента в Жуковском появилась новая система отпугивания птиц.

В октябре 2021 года стало известно, что режиссер и продюсер Сарик Андреасян планирует создать художественный фильм, посвященный экстренной посадке самолета на кукурузном поле. «Были письма с просьбой помочь организационно, договориться с капитаном [Герой России Дамир Юсупов], чтобы он мог в свободное от работы время консультировать», — говорит Скуратов. Но продюсер не попросил у авиакомпании денег на съемки этого фильма: «Как ни странно, деньги не просили. Я поражен, мы бы дали».

Адреасян написал у себя на странице в Instagram, что это будет «духоподъемный фильм», в котором найдется место любви, добру, жизни и надежде. «Именно об этом замечательном человеке (Юсупове. — РБК), о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом. Будем ждать, когда созреет кукуруза и сценарий», — добавил он.

Тимофей Дзядко, Артем Кореняко

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