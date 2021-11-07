Перевозчик назвал севший на кукурузном поле лайнер «никому не нужным»

Самолет «Уральских авиалиний» A321, который в августе 2019 года был вынужден совершить экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от Жуковского, до сих пор не удалось утилизировать, рассказал в интервью РБК основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <…>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — заявил он.
По его словам, сейчас самолет лежит на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацей. «Нашли значительное количество птичек (при вылете из аэропорта в двигатели самолета попали птицы. — РБК), это все сфотографировано», — добавил топ-менеджер.
Скуратов рассказал, что месяц назад вместе с губернатором Свердловской области (основной аэропорт и штаб-квартира «Уральских авиалиний» находятся в Екатеринбурге) Евгением Куйвашевым встречался со всем экипажем этого рейса: «Вспомнили все, что было, задали друг другу какие-то вопросы, все прошло очень доброжелательно». Члены экипажа продолжают работать в авиакомпании, «все в боевом строю, никто никуда и не думает уходить».
Летом 2019 года лайнер «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Жуковский, экипаж принял решение сесть в кукурузном поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 233 человека, никто не погиб, за помощью к медикам обратились 75 человек. В интервью РБК в прошлом году Скуратов говорил, что из-за столкновения с чайками отказал один двигатель и были предпосылки для отказа второго. По его словам, на случай повторения таких ситуаций в компании ввели спецпрограмму подготовки пилотов, а также отметил, что после инцидента в Жуковском появилась новая система отпугивания птиц.
В октябре 2021 года стало известно, что режиссер и продюсер Сарик Андреасян планирует создать художественный фильм, посвященный экстренной посадке самолета на кукурузном поле. «Были письма с просьбой помочь организационно, договориться с капитаном [Герой России Дамир Юсупов], чтобы он мог в свободное от работы время консультировать», — говорит Скуратов. Но продюсер не попросил у авиакомпании денег на съемки этого фильма: «Как ни странно, деньги не просили. Я поражен, мы бы дали».
Адреасян написал у себя на странице в Instagram, что это будет «духоподъемный фильм», в котором найдется место любви, добру, жизни и надежде. «Именно об этом замечательном человеке (Юсупове. — РБК), о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом. Будем ждать, когда созреет кукуруза и сценарий», — добавил он.
Тимофей Дзядко, Артем Кореняко