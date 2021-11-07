Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 ноябряОктябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
17:13 (мск), источник: Life.ru

Греф заявил о доступности жилья в России

По его словам, за год спрос на ипотечные кредиты вырос более чем в полтора раза.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на рост цен на недвижимость в течение прошлого года, доступность жилья для россиян остаётся на достаточном уровне за счёт большого количества программ с господдержкой. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

В ноябре ожидается новый виток роста цен на недвижимость: Какие квартиры подорожают, а какие начнут дешеветь.

По словам Грефа, на сегодняшний день ипотека является единственным способом приобретения недвижимости для большинства россиян. При этом спрос на неё продолжает расти. Так, за девять месяцев 2021 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Роман Имполитов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Советский скульптор и мистик предупреждал СССР о нападении Гитлера и зашиф
Дёшево и достойно: Лучшие бюджетные телевизоры, которые можно купить в 202
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь