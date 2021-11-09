Европу оставили на холодном пайке

«Газпром» не стал существенно наращивать объемы поставок газа в Европу с 8 ноября, хотя и возобновил закачку в свои европейские подземные хранилища, как поручил президент Владимир Путин 27 октября. Так, с 6 ноября ключевые мощности по хранению «Газпрома» в Европе — ПХГ Rehden и Jemgum в Германии, Haidah в Австрии — в среднем пополняются на 18,2 млн кубометров в сутки. Уровень их заполнения сейчас крайне низкий: самое крупное хранилище Rehden заполнено всего на 9,47%, Haidah — на 54,8%, при этом средний уровень заполнения хранилищ в Европе, из которых уже начался отбор, составляет 75,4%.
Из-за аварии на заводе в Новом Уренгое в начале августа «Газпром» сократил пиковую производительность месторождений Надым-Пур-Таза и вынужден был поднимать газ из своих хранилищ в Европе, а не пополнять их.
«Газпром», как сообщал глава компании Алексей Миллер, планировал завершить программу закачки газа в российские хранилища 8 ноября, чтобы затем направить высвободившиеся объемы газа для пополнения запасов в собственных ПХГ в Европе.
29 октября «Газпром» сообщал, что достиг планового уровня в 72,6 млрд кубометров оперативного резерва в российских хранилищах. Несмотря на это, в первые дни ноября компания даже сократила поставки в Европу.
В последние несколько дней «Газпром» увеличил транзит газа через Украину — с примерно 60 млн кубометров до 88−90 млн кубометров в сутки, но это все равно ниже уже оплаченных по долгосрочному транзитному контракту с «Нафтогазом» 110 млн кубометров в сутки. Средний объем прокачки «Газпрома» по украинскому коридору за последние десять дней составил 82 млн кубометров в сутки.
Долгосрочные транзитные мощности этого маршрута уже оплачены, и российской компании невыгодно наращивать объемы прокачки через нее сверх объемов контракта.
Прокачка природного газа в западном направлении по газопроводу Ямал—Европа через Польшу, который в основном используется как балансирующий маршрут, вновь приостановилась 6 ноября, сейчас поток газа по нему идет в реверсном режиме — из Германии в Польшу, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Российская компания также не бронировала дополнительные транзитные мощности на 9 ноября.
Не будет «Газпром» использовать и свой альтернативный канал продажи газа в Европу — электронную торговую площадку.
Как следует из данных площадки, «Газпром» не планирует новых торговых сессий на текущую неделю.
Вместе с тем в конце октября Владимир Путин называл ЭТП возможным инструментом для «аккуратного» роста поставок газа в Европу.
Европейские трейдеры восприняли заявление Владимира Путина об увеличении закачки газа в европейские ПХГ «Газпрома» после 8 ноября как знак существенного роста поставок. Теперь, когда эти оценки не подтвердились, декабрьский фьючерс на газ на хабе TTF 8 ноября вырос на 6%, до €78,5 за 1 МВт•ч, до $995 за 1 тыс. кубометров. Цена на газ с расчетами на сутки вперед на TTF выросла не столь значительно: до €73,184 за 1 МВт•ч ($927,6 за 1 тыс. кубометров), по данным EEX.
Вероятно, такие действия «Газпрома» связаны с решением пока не увеличивать предложение газа в Европе, предполагает Дмитрий Маринченко из Fitch. Участники рынка будут продолжать наблюдать за динамикой поставок из России — в случае их роста создаются необходимые, но недостаточные условия для нормализации цен, отмечает он. По мнению аналитика, отсутствие дополнительных поставок может в итоге привести к физическому дефициту и росту цен, особенно если зима будет холодной.
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