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09:43 (мск), источник: ТАСС

В ПФР назвали возможные причины приостановки выплаты пенсий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выплата пенсии приостанавливается на полгода при ее неполучении в течение шести месяцев подряд или при окончании срока действия вида на жительство, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства, напомнили в ПФР.

Источник: РИА "Новости"

Также совершеннолетний может лишиться этой выплаты по случаю потери кормильца, если у него отсутствуют документы, подтверждающие его обучение по очной форме. Причем если он не предоставил ежегодного отчета по факту обучения по очной форме в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность за пределами России, то он тоже лишается выплат, отмечается на сайте организации.

Выплата приостановится и при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории России в страну, с которой у РФ заключен договор по пенсионному обеспечению проживающего за рубежом пенсионера.

Гражданин РФ, который выехал на постоянное проживание на территорию страны, с которой у России не заключен такой международный договор, и при этом не предоставил соответствующее заявление о выезде, тоже лишается выплат на полгода.

Если гражданин не подтвердил вовремя свою инвалидность, выплаты приостанавливаются на три месяца.

При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата возобновляется с первого числа, следующего за месяцем, когда были получены заявления о ее возобновлении. «При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена», — отмечается на сайте ПФР.

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