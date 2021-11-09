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10:18 (мск), источник: Forbes

Цена биткоина впервые превысила $68 000

Цена биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $68 500. Новый рекорд поставила и вторая по популярности криптовалюта эфир. Ее цена превысила $4800.

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Источник: Reuters

Цена самой популярной в мире криптовалюты биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $68 500. Об этом свидетельствуют данные платформы Coindesk.

На максимуме за день цифровая валюта торговалась по $68 526. На момент публикации (9:35 мск) цена скорректировалась до $68 082, за последние 24 часа токен подорожал на 3,22%.

Новый рекорд поставила и вторая наиболее известная криптовалюта Ethereum. Ее цена впервые превысила $4800. На максимуме эфир торговался по $4840, а к 9:35 мск опустился до $4818, прибавляя 1,36% за последние 24 часа.

Биткоин от TradingView
Обе криптовалюты подорожали больше чем вдвое с июня этого года и прибавили почти 70% по отношению к доллару только с начала октября, отмечает Reuters.

«Мы чувствуем, что рынок сдвинулся», — заявил агентству глава сингапурской компании по управлению криптоактивами Stack Funds Мэтью Дибб, указав на резкое увеличение спроса со стороны крупных инвесторов и даже пенсионных фондов. По его словам, люди начали понимать, что отсутствие криптоактивов в портфеле недальновидно, и вынуждены вкладываться в токены по высоким ценам.

Эксперты ожидают, что стоимость криптовалют продолжит расти.

В понедельник руководитель крипто-хедж-фонда ARK36 Миккель Морч заявил, что цена в $70 000 за биткоин теперь «кажется неизбежной». Аналитики JPMorgan ранее не исключали, что токен может подорожать до $100 000 уже в текущем году, а в долгосрочной перспективе превысит $146 000 на фоне вытеснения золота в качестве защитного актива.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в разговоре с РБК также отметил, что биткоин выглядит способным преодолеть отметку в $100 000. Однако после достижения этого рубежа многие инвесторы начнут выходить из актива, поскольку захотят зафиксировать прибыль, заявил эксперт.

Тимур Батыров

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