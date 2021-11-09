13:57 (мск), источник: РБК
«Газпром» начал выполнять просьбу Путина на фоне нового роста цен на газ
Заполнять подземные хранилища в Австрии и Германии руководству «Газпрома» поручил в конце октября президент Владимир Путин.
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«Газпром» начал выполнение плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее «Газпром» достиг заданного уровня резерва газа в подземных хранилищах на территории России.
На фоне сообщения «Газпрома» цены на газ на лондонской бирже ICE опустились на 4% — до $910 за 1 тыс. куб. м. Цена ближайших декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, к открытию торгов была чуть ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
Повысить объемы газа в европейских хранилищах главе «Газпрома» Алексею Миллеру президент Владимир Путин поручил 27 октября. Тогда речь шла о том, что поставки в Австрию и Германию продолжатся именно после 8 ноября. По словам главы государства, «стабильное и ритмичное выполнение контрактных обязательств создаст благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы».
В свою очередь, Миллер отмечал, что объем российского газа в европейских подземных хранилищах в конце октября был «незначительным» и составлял менее 190 тыс. куб. м.
Так, 30 августа цена за 1 тыс. куб. м составляла $600, 15 сентября — $970, а 6 октября дошла до максимума и составила $1969, после чего резко пошла на снижение. В целом еще с начала года цена на топливо выросла примерно в четыре раза.
Из-за резкого повышения цен на газ группа депутатов Европарламента заявила, что российская газовая компания «Газпром» специально спровоцировала колебания цены на газ, чтобы ускорить процесс запуска газопровода «Северный поток-2». В «Газпроме» отвергли эти обвинения и заявили, что объемы газа соответствуют заключенным контрактам.
Артем Филипенок, Людмила Подобедова