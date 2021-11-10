«Росатом» продает рудники в США

Холдинг Uranium One (U1), объединяющий зарубежные урановые рудники «Росатома», продает оставшиеся активы в США. U1 заключил соглашение с американской Uranium Energy Corporation (UEC) о продаже дочерней компании Uranium One Americas.
Общая сумма сделки составляет $131 млн: $112 млн в денежном эквиваленте и $19 млн в виде облигационных займов (с соответствующими выплатами U1), говорится в сообщении UEC и U1.
Американская компания выкупит 12 урановых рудников в Вайоминге, включая Willow Creek. Подтвержденные ресурсы всех месторождений — 37,6 млн фунтов закиси-окиси (U3O8).
«Росатом» скупал месторождения в США в 2010 году во время «атомного ренессанса» и растущих цен (котировки в моменте превышали $100 за фунт).
В рамках той сделки «Росатом» приобрел контрольный пакет акций U1 с активами в Казахстане, США и Австралии, расплатившись частично своими долями в двух казахстанских рудниках, а частично деньгами ($610 млн). Затем «Росатом» консолидировал 100% U1 (сейчас также управляет проектом в Танзании).
К началу 2011 года в холдинг было инвестировано $1,2 млрд, большую часть средств предоставило государство. Изначально проект Willow Creek (мощность — 1,3 млн фунтов U3O8 в год) принадлежал французской Areva, канадский U1 в 2009 году выкупил его за $35 млн, говорится на сайте World Nuclear Association.
Стратегия по активной скупке зарубежных месторождений оказалось ошибочной: после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года цены на уран обрушились, достигнув минимума в $18 за фунт. «Росатом» фактически вел добычу в США только на Willow Creek (не более 40 тонн урана в год), а в 2018 году проект вовсе законсервировали.
Согласно отчету по МСФО за 2020 год, рудник принес U1 чистый убыток в $6,6 млн. В целом за 2020 год U1 получил прибыль в $88,3 млн при выручке $417,5 млн. Основной доход приносят рудники в Казахстане.
«Сделка выглядит удачной, учитывая, что речь идет о законсервированном в 2018 году активе с высокой себестоимостью. В 2017 году она превышала $50 за фунт, в два раза выше рыночной цены урана на тот момент», — говорит Борис Синицын из «Ренессанс Капитала».
При текущих ценах на уран ($42 за фунт, по данным UxC) актив все еще убыточен. Сделка создаст крупнейшего производителя урана в США: производство в стране упало с 4,7 млн фунтов U3O8 до 10−20 тыс. фунтов в 2020 году, замечает аналитик.
Время для сделки выбрано идеально: на американском рынке возникло оживление интереса к урану, и продавец этим воспользовался, полагает Дмитрий Глушаков из «ВТБ Капитала». Но привлекательность активов будет определяться дальнейшей динамикой цен и необходимыми инвестициями в перезапуск производства. Рынок урана выглядит локально перегретым и инвестиции в отрасль могут быть рискованными, считает он.
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