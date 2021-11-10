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02:56 (мск), источник: Известия

Инфляция позволила банкам заработать дополнительно 1 трлн рублей

Разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение (шесть раз с марта с 4,25% до 7,5%) ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков. Они смогли заработать на этом дополнительно более триллиона рублей. А по итогам года могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%. Такие выводы можно сделать из обновленной оценки прогноза по прибыли банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

Источник: Известия

Если в начале года аналитики компании ожидали, что кредитные организации за год заработают 1,3 трлн рублей, что даже меньше, чем в 2020-м, то сейчас они оценили перспективы сектора в 2,4 трлн рублей.

Как пояснили в агентстве, десять месяцев назад ситуация выглядела принципиально иначе. Так, инфляция хотя и уже начала повышаться, но незначительно, и казалось, что временно. Кроме того, ожидалось, что большой удар по доходам сектора нанесут проблемные и реструктурированные кредиты.

Однако рост цен, который совершенно вырвался из-под контроля, вынудил ЦБ шесть раз с марта повысить ключевую ставку, причем несколько раз регулятор предупреждал о такой возможности.

Фактор ожидания удорожания кредитов вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями породил ажиотажный спрос на кредиты. Кроме того, потери банков на реструктуризацию проблемной задолженности, а также расходы на резервирование оказались существенно ниже, чем ожидалось.

Исходя из разницы в прогнозах, изменение ситуации позволило банкам заработать более чем на триллион рублей больше, чем в случае, если бы инфляция не начала стремительно расти.

И уже за девять месяцев банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Кроме того, проявится эффект от ужесточения требований по резервированию. В этом году Центробанк уже дважды закручивал гайки для охлаждения рынка потребкредитования. Как считает Константин Бородулин из НРА, этот фактор, а также монетарная политика ЦБ и макроэкономическая ситуация будут определять прибыль банков в следующем году.

А в рейтинговом агентстве АКРА ожидают повторения рекордов прошлого года. Там сказали «Известиям», что ожидают как минимум 2,5 трлн рублей прибыли банковского сектора в 2022-м. Свой прогноз в агентстве строят на росте активов на 23% за полтора года, за счет которых увеличивается и прибыль кредитных организаций.

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