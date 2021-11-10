Бизнес заявил о нехватке чипов на фоне исторического максимума их производства

В SIA отметили, что основными драйверами роста выступили высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых фабрик.
Тем не менее производители электроники продолжают сообщать о нехватке чипов.
Например, в Apple заявляли, что в III квартале из-за дефицита компания недополучила $6 млрд. О проблемах сообщали и крупнейшие игроки автопрома и производители серверного оборудования.
«Мы ощущаем дефицит с начала года. К концу года влияние нарастало. Сейчас можно описать ситуацию как “стабильно плохо”, — сказал технический директор “АТБ Электроника” Степан Фионов.
Проблему подтвердили в «АвтоВАЗе». «В настоящее время “АвтоВАЗ” в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых мы выстраиваем график производства наших линий. К сожалению, мы не ожидаем скорого разрешения проблемы», — заявили в пресс-службе компании.
О недостатке электронных компонентов в автопроме также сообщили в «Сантэл-Навигации» (поставщик приборов ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, и других автопроизводителей) и международной консалтинговой компании Roland Berger.