Bloomberg: опрос подписчиков обошелся Маску дороже, чем развод — Безосу

В субботу Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, пообещав поступить с акциями так, как решит большинство пользователей.
В голосовании приняли участие 3,5 млн пользователей, почти 58% высказалось за то, чтобы Маск продал такую долю акций Tesla.
После голосования распространялась информация о возможном желании Илона Маска продать акции для покрытия долгов. По данным агентства, некоторые акционеры Tesla потеряли от $750 млн до $2,1 млрд.
Как сообщает Bloomberg, в результате падения акций Tesla Илон Макс не потерял статус самого богатого человека мира, но разница между его состоянием и состоянием Джефа Безоса сократилась до $83 млрд.
Агентство уточняет, что потери Маска стали крупнейшим двухдневным падением. При этом рекорд по самому большому падению состояния за один день по-прежнему принадлежит Безосу, который после развода за сутки потерял $36 млрд.
Bloomberg оценивает состояние Илона Маска в $288 млрд, Джефа Безоса — в $206 млрд. Forbes приписывает основателю Tesla $271 млрд, а Безосу — $205,9 млрд.