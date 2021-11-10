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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: опрос подписчиков обошелся Маску дороже, чем развод — Безосу

Основатель компании Tesla Илон Маск потерял $50 млрд из-за падения акций автопроизводителя на фоне опроса подписчиков в Twitter, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это стало крупнейшим падением состояния и превзошло потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода с женой.

Источник: AP 2021

В субботу Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, пообещав поступить с акциями так, как решит большинство пользователей.

В голосовании приняли участие 3,5 млн пользователей, почти 58% высказалось за то, чтобы  Маск продал такую долю акций Tesla.

После голосования распространялась информация о возможном желании Илона Маска продать акции для покрытия долгов. По данным агентства, некоторые акционеры Tesla потеряли от $750 млн до $2,1 млрд.

Как сообщает Bloomberg, в результате падения акций Tesla Илон Макс не потерял статус самого богатого человека мира, но разница между его состоянием и состоянием Джефа Безоса сократилась до $83 млрд.

Агентство уточняет, что потери Маска стали крупнейшим двухдневным падением. При этом рекорд по самому большому падению состояния за один день по-прежнему принадлежит Безосу, который после развода за сутки потерял $36 млрд.

Bloomberg оценивает состояние Илона Маска в $288 млрд, Джефа Безоса — в $206 млрд. Forbes приписывает основателю Tesla $271 млрд, а Безосу — $205,9 млрд.

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