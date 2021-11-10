Путин потребовал от министра навести порядок с грузами на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил министра транспорта Виталия Савельева «навести порядок» с перевозками грузов транспортом в регионы Дальнего Востока.
Глава Минтранса в ответ пообещал подготовить план решения проблем за две недели. «До конца ноября мы решим вопрос с грузом, который есть, но для этого не хватает нам еще четырех судов. Дайте нам две недели, мы просто определимся, какое решение мы предложим», — заявил он.
В октябре губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о проблемах с доставкой грузов по морю.
По его словам, причина — в кризисе глобальной логистики. Грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб, из-за чего в портах Владивостока скопилось множество грузов.
При этом такие регионы, как Камчатка, Сахалин и Магадан, полностью зависят от морских поставок. Губернатор Чукотки Роман Копин также сообщал, что из-за сложной навигации на Чукотку сложно доставить необходимые грузы, в том числе продукты и стройматериалы.
Савельев на совещании с Путиным подтвердил, что «международный логистический кризис» оказывает серьезное негативное влияние на ситуацию со снабжением регионов Дальнего Востока. Причина перебоев — нехватка судов, пояснил он. В качестве решения проблемы он предложил создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов.
«Мы постараемся решить ситуацию силами частных компаний, однако, если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно, мы будем выходить с предложением о создании специализированной государственной судоходной компании Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже», — сказал он.
Проблемы с грузоперевозкой на Дальнем Востоке подтверждал и Кремль. «Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим потоком, прежде всего импортных грузов», — говорил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.