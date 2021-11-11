Bloomberg узнал о возможных санкциях против «Аэрофлота» из-за мигрантов в Белоруссии

Евросоюз обсуждает с США и Великобританией введение санкций против российского «Аэрофлота» и Turkish Airlines в составе нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом на границе с Польшей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с обсуждениями.
По словам источника агентства, ЕС, США и Великобритания могут совместно объявить о санкциях в начале декабря. Ранее «Аэрофлот» был упомянут в публикации Politico о готовящихся санкциях ЕС против Белоруссии. По данным этого издания, пакет санкций будет состоять из двух разделов.
В первом будут вводиться ограничения против чиновников и компаний, ответственных за приток мигрантов на белорусско-польскую границу, во втором — против тех, кто нарушает права человека в Белоруссии.
Обсуждаемые санкции нацелены на должностных лиц Белоруссии и авиакомпании, которые участвуют в перевозках мигрантов в Минск. Они коснутся в первую очередь «Белавиа», но Politico назвало в числе авиакомпаний, которые летают в Минск российские «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, Turkish Airlines и FlyDubai. По данным Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность применения санкций к компаниям, которые арендуют самолеты, участвующие в перевозке мигрантов.
Reuters накануне со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщало, что ЕС в течение недели планирует одобрить санкции в отношении около 30 физических и юридических лиц, в том числе белорусской авиакомпании «Белавиа». Санкции планируют ввести в отношении белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов из Ближнего Востока к границе Беларуси с европейскими странами. Новые санкции в отношении «Белавиа» лишат ее возможности арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний. Ранее Евросоюз запретил белорусской авиакомпании находиться в воздушном пространстве и аэропортах ЕС.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, после встречи с президентом Джо Байденом, что ЕС и США готовятся наказать Белоруссию за организацию «гибридной атаки» — так в ЕС оценивают события на белорусской границе. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничной геополитической игры власти», — заявила она журналистам у Белого дома (цитата по Bloomberg).
Пресс-служба Кремля после телефонной беседы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, состоявшейся 10 ноября, отметила, что необходимо «наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском». Меркель позвонила Путину с просьбой повлиять на «режим в Минске» из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. Там скопились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока, ЕС обвиняет в организации подвоза мигрантов белорусские власти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсолютно нелогичными требования со стороны Запада, чтобы Минск каким-то образом удерживал потоки мигрантов. «Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси (СМИ, экономика, политика, уже до военного, безопасности, добрались). И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?» — заявил он 9 ноября.