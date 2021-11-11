В Минпромторге объяснили рост цен на арматуру

«В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. <…> Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — сказал Евтухов.
Замминистра пояснил, что они «выкупают объемы, закладывают свою маржу» и в итоге продают арматуру по завышенным ценам.
Он отметил, что при снижении цен на эту позицию, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления.
«По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — заявил замглавы Минпромторга.
Евтухов также указал, что, если цены у производителей необоснованно пойдут вверх, можно реализовать некоторые меры.
«Высокую разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров, уверен, видят коллеги из ФАС России, которые внимательно следят за ситуацией. И в случае необходимости проведут комплексную проверку ценообразования на внутреннем рынке на металлопродукцию (горячекатаный лист, арматура) как у российских производителей, так и металлоторгующих компаний, в том числе торговых домов металлургических предприятий», — подчеркнул замминистра.
При выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства к нарушителям могут применить оборотные штрафы, а это «влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать», заключил Евтухов.