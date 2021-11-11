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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В России появится единая очередь за жильем

Минстрой разработал и запустил в тестовом режиме аппаратно-программный комплекс для ведения Единого цифрового реестра граждан, стоящих в очереди за жильем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

По завершении тестирования Минстрой совместно с региональными властями начнет перенос данных обо всех очередниках. Всего планируется собрать информацию о более чем 800 тысячах граждан. Предполагается, что объединение данных в один реестр позволит упростить их обработку.

Кроме того, появление единой платформы позволит контролировать ход исполнения обязательств перед гражданами, имеющими право на квартиры от государства. Банк данных будет полностью сформирован в 2023 году, заявили в Минстрое.

Ранее стало известно, что 52 процента россиян хотят купить жилье за городом, 31 процент уже им владеют, 17 процентов в принципе не желают приобретать этот вид недвижимости. Вся сумма на покупку загородной недвижимости есть только у 16 процентов граждан, остальные намерены оформлять кредиты, занимать деньги у знакомых и копить, показало исследование.

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