Производители меха попросили ввести маркировку искусственных шуб

Президент Российского пушно-мехового союза (РПМС) Сергей Столбов обратился в Министерство промышленности и торговли с просьбой о включении изделий из искусственного меха в перечень продукции легкой промышленности, подлежащей обязательной маркировке. Письмо на имя замминистра Виктора Евтухова есть в распоряжении РБК. О предложении также знают сотрудники оператора маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; с 2019 года занимается маркировкой шуб).
В письме глава союза обращает внимание на то, что в мире развиваются производство и продажи верхней одежды из искусственного меха, которая не подлежит маркировке — это ставит в неравные условия производителей натуральных меховых изделий использованием наименования «мех», а также может быть одной из форм фальсификации и незаконного оборота продукции из натурального меха.
В пресс-службе Минпромторга отметили, что получают предложения представителей бизнес-сообщества по расширению номенклатуры товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и что подобные предложения всегда обсуждаются и прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами.
В РПМС не комментируют обращение в Минпромторг. РБК обратился за комментарием в Федеральную таможенную службу.
|Какая одежда сегодня маркируется
|Внедрение маркировки для борьбы с контрафактной продукцией стартовало в 2016 году с категории меховых изделий. С 1 марта 2020 года обязательной стала маркировка для отечественной и импортной обуви, а с марта 2021 года — отдельных категорий одежды, которые включают: одежду из натуральной или композиционной кожи, женские блузки и рубашки, мужскую и женскую верхнюю одежду и постельное и столовое белье.
|Маркировать продукцию специальными RFID-метками должны все участники товарооборота — производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы и комиссионеры. Участвовать в системе обязаны и юрлица, и индивидуальные предприниматели.
|Изделия из искусственного меха сегодня не подлежат маркировке, так как относятся к ТН ВЭД 4304 00 000 0 («Мех искусственный и изделия из него»).
По данным Анны Орловой, руководителя рабочей группы по маркировке и прослеживаемости Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие розничные сети России), нередки случаи, когда недобросовестные участники рынка для того, чтобы уйти от налоговых платежей и не маркировать продукцию, пытаются импортировать ее под кодами продукции, не подлежащей маркировке.
АКОРТ также ранее обратился в Минпромторг с предложением значительно расширить группы товаров легкой промышленности для маркировки. Ассоциация рекомендует постепенно ввести маркировку на верхнюю одежду из фетра, также одежду из искусственного меха, спортивные костюмы, свитеры, пуловеры, кардиганы, шали, шарфы и другие товары.
Как объясняет Анна Орлова, одна из основных причин для расширения перечня товаров также в том, чтобы потребители не вводились в заблуждение и у них был инструмент проверки товаров, а также унификация бизнес-процессов для участников рынка.
Представитель компании «Снежная королева» считает, что рынку требуется единая система маркировки и прослеживаемости для того, чтобы создавались равные условия конкуренции для всех участников. Кроме того, сейчас существуют определенные сложности в организации бизнес-процессов, связанных с логистикой и учетом, в связи с отсутствием возможности создать единую систему для всего ассортимента.
В ЦРПТ убеждены, что расширение списка товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, в частности на верхнюю одежду и аксессуары из искусственного меха, не потребует дополнительных затрат от бизнес-сообщества, так как все процессы участников рынка уже отлажены.
|Какие шубы выбирают потребители
|Верхняя одежда из искусственного меха становится все популярнее у россиян, которые постепенно отказываются от натуральных шуб. Как отмечала ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, одна из причин в том, что современный гардероб становится все более функциональным. «Красота неспешных “променадов” в красивых шубах вытесняется удобством курток и для динамичного перемещения на транспорте, и для спортивного образа жизни. А с точки зрения красоты, яркости и дизайна — натуральный мех замещает искусственный мех на пластичной тканевой основе, расширяющей возможности сложных конструкций», — поясняет эксперт. В итоге новые привычки потребителей, последствия пандемии и экономическая ситуация обвалили спрос на натуральные шубы, с 2018 года их продажи упали на 80%.
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