12:56 (мск),
В России наградят лучших маркетологов страны
Юбилейная Национальная Премия бизнес-коммуникаций пройдет в Москве 9 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
9 декабря в Москве в ресторане Madison пройдет церемония награждения победителей и обладателей Гран-При НПБК 2021. Экспертный совет Премии вручит награды лучшим маркетологам страны.
В этом году поданные на премию заявки оцениваются членами судейского блока, в который входят более 150 экспертов индустрии.
Голосование за лучших специалистов и их проекты будет длиться с 8 ноября до 3 декабря и пройдет в три этапа. На первом этапе голосования эксперты оценивают заявки по разработанным и утвержденным критериям, на втором — происходит дискуссия с личными профессиональными подходами к оценке, а третьим этапом является непосредственно сам выбор победителей.
Национальная Премия бизнес-коммуникаций (НПБК) — это престижная награда за эффективные маркетинговые практики и единственная премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций. Ежегодно НПБК отмечает лучших маркетологов, определяет наиболее эффективные бренды, агентства и медиа, формируя по итогам конкурса независимый рейтинг.
Проект был учрежден в 2015 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — ведущей и крупнейшей профессиональной ассоциацией участников российского рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций.