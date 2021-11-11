«Аэрофлот» опроверг участие в «массовой перевозке» мигрантов в Белоруссию

«Аэрофлот» опроверг «участие или содействие» в «организации массовой перевозки мигрантов» в Белоруссию, спровоцировавших миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом говорится в сообщении компании.
Крупнейший российский авиаперевозчик отметил, что не выполняет регулярных или чартерных рейсов в города Ирака и Сирии или по маршруту Стамбул — Минск.
Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через Россию в Белоруссию затруднено, поскольку требует получения российских транзитных виз, подчеркнула компания.
Из-за этих визовых правил, по данным «Аэрофлота», с начала октября по 10 ноября через аэропорт «Шереметьево» транзитом в Минск из Бейрута проследовало всего 19 пассажиров, а транзитных пассажиров — граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других городов, таких как Ташкент, Стамбул и Дубай, не зафиксировано вовсе.
«Аэрофлот» уточнил, что сообщение стало ответом на новость Bloomberg о том, что Евросоюз может ввести санкции в отношении перевозчика в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши.
Эта информация может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, и ее капитализацию, и «Аэрофлот» оставил за собой право на судебную защиту своих интересов, говорится в пресс-релизе.
В среду, 10 ноября, Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщил, что Евросоюз обсуждает введение санкций против российского «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом на границе с Польшей. По словам собеседника агентства, ЕС, США и Великобритания могут совместно объявить о санкциях в декабре.
«Подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных санкциях. Он отметил, что «Аэрофлот» отрицает перевозку мигрантов в Белоруссию, но добавил: «Даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, это нужно четко осознавать» (цитата по ТАСС).