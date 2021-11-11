Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Правила русского языка решили обновить Минпросвещения планирует актуализировать правила орфографии в русском языке
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
12Празднование Дня мертвых
22:20 (мск), источник: © РИА Новости

Турция не будет доставлять жителей Ирака, Сирии и Йемена в Минск

ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. «Турецкие авиалинии» на фоне кризиса с беженцами не будут принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Источник: AFP 2021

«“Турецкие авиалинии” подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал Кумох в Twitter.

Читайте также
Bloomberg узнал о возможных санкциях против «Аэрофлота» из-за мигрантов в Белоруссии

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как убить коронавирус: названы самые эффективные препараты
Лукашенко подвесил Украину на проводе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь