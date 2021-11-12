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09:45 (мск), источник: РБК

Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти на 80%

Существенный рост выручки от продажи алкоголя в нерабочие дни показали розничные сетевые магазины (75%) и аэропорты (195%). Алкомаркеты, где бóльшую часть ассортимента составляют спиртные напитки, в этот период были закрыты.

Источник: РИА "Новости"

В нерабочие дни россияне потратили на алкоголь на 78,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru (есть у РБК).

Оператор проанализировал данные из чеков за период с 28 октября по 7 ноября 2020 года в сравнении с тем же периодом 2021-го в денежном выражении.

Согласно этим данным, 27 октября, то есть за день до локдауна, россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в первый день официальных выходных 28 октября.

На это, в частности, повлияло и то, что в нерабочие дни под ограничения попали магазины, где доля алкоголя на продажу составляет 70−100%.

В связи с закрытием алкомаркетов в нерабочие дни существенный рост выручки от продажи алкоголя показали розничные сетевые магазины — на 75%, а также аэропорты — на 195%.

В парках же выручка в этот период, напротив, показала снижение на 38,2%.

Власти объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в России. Регионы могли ввести их раньше и завершить позднее. К примеру, ряд субъектов продлили нерабочие дни еще на неделю, до 12 ноября. Среди них — Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области.

Во время нерабочих дней действовал ряд ограничений. В Москве на это время запретили работу магазинов, кроме продовольственных, продающих товары первой необходимости и аптек, и приостановили работу кинотеатров. Заведения общепита работали только навынос и на доставку.

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