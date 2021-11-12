Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Минздраве заявили о четвертой волне COVID-19 Наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе ВОЗ
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий

В Пенсионном фонде (ПФР) россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий. Они могут случиться, если при оформлении пенсии будет предоставлен неполный пакет документов, указывает Ura.ru.

Источник: РИА "Новости"

В фонде указали, что для того чтобы пенсия была назначена без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. «После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — предупредили там.

Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.

Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста. Если получатель обучается на очной форме, начисление средств продлевают до 23 лет. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода.

 Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом
Спецназовец погиб при задержании телефонного мошенника в Петербурге
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь