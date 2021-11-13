Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Театра имени Вахтангова Первый "всенародный поезд" на Николаевской железной дороге, открытие Театра имени Вахтангова и другие памятные события, которые происходили 13 ноября в разные годы
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
16Ситуация на белорусско-польской границе
07:50 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине нашли замену российскому газу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала «1+1» заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — отметил он.

Новость
Власти Украины заявили об «энергетической войне» с Россией

Замминистра пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Он также выступил с утверждением, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Киев с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как убить коронавирус: названы самые эффективные препараты
Лукашенко подвесил Украину на проводе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь