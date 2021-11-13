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23:12 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию в 50 лет

В РФ у многодетных матерей есть право выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщается на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

Источник: Reuters

В фонде отметили, что пенсионный возраст многодетных матерей, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет. Это зависит от количества детей.

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Уточняется, что женщины, родившие троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом матери, которые родили пять или более детей, могут сделать это уже в 50 лет.

Ранее в ПФР рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию. Как пояснили в ведомстве, лишить выплат россиян могут в четырех случаях. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Кроме того, в Пенсионном фонде РФ назвали категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию.

Также сообщалось, что согласно данным Росстата, пенсионные выплаты обесцениваются с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом.

Антон Демидов

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