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18:58 (мск), источник: Ведомости

Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Истребитель пятого поколения Checkmate запустят в серийное производство в 2026 г., первый полет запланирован на 2023 г. Об этом на презентации российского истребителя в ходе первого дня международной авиационной выставки Dubai Airshow-2021 сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

Производство опытных образцов истребителя уже началось в Комсомольске-на-Амуре, сказал глава ОАК.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ «Ведомостям» назвали преимущества ориентированного на экспорт однодвигательного самолета Checkmate.

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«Это низкая стоимость эксплуатации на всех этапах жизненного цикла, вариативность комплектаций под требования конкретных ВВС и легкость в обслуживании», — перечислил глава министерства Денис Мантуров.

Комплектация самолёта может быть адаптирована под применение в любом регионе, при любых климатических и погодных условиях и под решение любых боевых задач, говорится в сообщении ведомства.

Checkmate спроектирован в ОКБ «Сухого» и создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км, передает также «Коммерсантъ».

Помимо Checkmate Россия показала на Dubai Airshow-2021 полет новейшего гражданского лайнера МС-21−310 с отечественным двигателем ПД-14 и впервые презентовала единую экспозицию люксового бренда Aurus: самолет, вертолет и автомобиль.

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