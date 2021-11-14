Россия начнет серийное производство истребителя Checkmate в 2026 году

Производство опытных образцов истребителя уже началось в Комсомольске-на-Амуре, сказал глава ОАК.
В пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ «Ведомостям» назвали преимущества ориентированного на экспорт однодвигательного самолета Checkmate.
«Это низкая стоимость эксплуатации на всех этапах жизненного цикла, вариативность комплектаций под требования конкретных ВВС и легкость в обслуживании», — перечислил глава министерства Денис Мантуров.
Комплектация самолёта может быть адаптирована под применение в любом регионе, при любых климатических и погодных условиях и под решение любых боевых задач, говорится в сообщении ведомства.
Checkmate спроектирован в ОКБ «Сухого» и создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км, передает также «Коммерсантъ».
Помимо Checkmate Россия показала на Dubai Airshow-2021 полет новейшего гражданского лайнера МС-21−310 с отечественным двигателем ПД-14 и впервые презентовала единую экспозицию люксового бренда Aurus: самолет, вертолет и автомобиль.