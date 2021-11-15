Отключение от услуг мобильных операторов грозит половине корпоративных пользователей

Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА, рассказал «Ъ» гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Это подтвердил собеседник «Ъ», близкий к одному из крупных мобильных операторов. По данным Mobile Research Group, всего в России сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт.
Регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых сим-карт.
Так, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря.
Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период — до 1 марта 2023 года.
Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин сообщил «Ъ», что «регистрация сим-карт проходит по графику». По его словам, министерство проводит мероприятия вместе с операторами, чтобы все корпоративные клиенты своевременно подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами: «Более сотен корпоративных абонентов получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».
В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 заверили «Ъ», что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально «безболезненной» для корпоративных клиентов. «МегаФон» отказался от комментариев.
Операторы фактически оказались в заложниках: они не могут сделать ничего, кроме как информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА, говорит Константин Анкилов: «Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на “Госуслугах”, к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения».
Собеседник «Ъ» на телеком-рынке отметил, что есть ситуации, когда физическое лицо пользуется корпоративным тарифом много лет и не знает ничего о юрлице, которое его оформляло: «Тогда ему нужно зарегистрировать сим-карту самостоятельно, переоформив ее на себя».
Прежде всего незарегистрированными остаются корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
По его оценке, в России сейчас около 11 млн серых сим-карт. «Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц», — полагает он.
Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных сим-карт приведет к временному снижению выручки операторов, отмечает Константин Анкилов. К тому же это, по его мнению, может иметь экономические последствия и для самого бизнеса, поскольку некоторые компании могут остаться без связи.
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