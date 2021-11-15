Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России

«Может быть, я чрезмерный оптимист, а в Счетной палате должны быть скорее пессимисты, которые постоянно говорят о рисках, но, мне кажется, что для макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — сказал Саватюгин.
Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже — 4%.
«В последние годы ЦБ усиленно борется с инфляцией, это их главный макроэкономический показатель. Давили-давили ее, и вдруг такой всплеск в этом году, это очень неприятно. Поэтому видим повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное, давно Центральный банк не повышал сразу на 75 базисных пунктов, причем не исключает дальнейшего повышения», — отметил аудитор.
По его словам, не все эксперты это поддерживают, особенно представители реального сектора. «Но до тех пор, пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже», — заключил собеседник агентства.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября. В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, а Банк России — до 7,4−7,9% с 5,7−6,2%.