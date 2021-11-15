Visa обесценила карточные переводы

Как стало известно «Ъ», Visa в начале ноября разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Сегодня банки платят 3 ₽ (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.
Как пояснили «Ъ» в Visa, расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».
В системе подчеркнули, что при этом Visa не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.
По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. Банк России эту статистику не раскрывает, переводы с карты на карту у ЦБ проходят в разделе «прочие операции», но даже по сравнению с этими цифрами рост переводов между гражданами с использованием СБП очевиден. В третьем квартале граждане перевели через СБП почти 1,4 трлн руб., и ежеквартальный рост составляет 30−40%, а в четвертом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к 2 трлн руб.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 15 июня:
«Сейчас Система быстрых платежей выходит на следующий уровень… Важно, что к 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису».
По словам Андрея Вылегжанина, рост переводов СБП в первую очередь отнимает долю рынка переводов по картам. «Впервые переводы с карты на карту Visa пришли в Россию в 2005 году, с тех пор клиенты хорошо научились пользоваться этим сервисом и могут свободно перенести этот свой многолетний опыт на СБП», — говорит эксперт. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров согласен, что СБП каннибализирует пока в основном карточные переводы.
При этом он отмечает, что активное развитие переводов с карты на карту в России было связано с переходом в эту сферу расчетов между физлицами, а главным образом — между физлицами и юрлицами и ИП, которые ранее проводились в наличной форме.
«Здесь, конечно, нужно сказать большое спасибо Сбербанку, который взрастил этот рынок, обеспечивая карточные переводы между своими клиентами без комиссии. Сейчас ситуация с комиссиями поменялась, плюс экономика и особенно МСБ не сильно растут, поэтому объемы переводов вышли на плато», — говорит Роман Прохоров.
По экспертным оценкам, доля СБП в Р2Р-переводах уже довольно значительна и продолжает расти, что не может не беспокоить международные платежные системы. По данным ВТБ, по сравнению с переводами по картам доля операций в СБП выросла в третьем квартале по количеству с 52% до 65%, а по объему — с 39% до 53%. «Сервис набирает популярность благодаря активной популяризации услуги, также существенное влияние оказывают бесплатный лимит на такие переводы в размере до 100 тыс. руб. и удобство их использования», — пояснили в банке, добавив, что в общей сложности доля переводов через СБП за последний год выросла в 2,6 раза.
По словам руководителя центра розничных трансакционных продуктов Росбанка Андрея Шагимуллина, в первом квартале 2020 года соотношение переводов с кары на карту и СБП было 10 к 1, но уже в четвертом квартале 2020 года число и объемы переводов по P2P и СБП практически сравнялись, а по данным третьего квартала 2021 года, соотношение P2P и СБП — 1 к 2,5. «По P2P наблюдается снижение примерно на 10% в квартал», — говорит он.
У Mastercard комиссия уже находится на нулевом уровне. Теперь, когда обе крупнейшие международные платежные системы не берут плату за переводы по номеру телефона, стоит ожидать изменения в тарифной политике банков, полагают эксперты. Независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин считает, что это может произойти, если «идею подхватят один-два банка — ведущих игрока на рынке денежных переводов». «В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП, — полагает эксперт.— Но расходы банков на комиссии платежных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход».
Максим Буйлов