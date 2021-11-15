15:32 (мск), источник: ТАСС
Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог
Президент отметил, что «инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает».
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МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции во всем мире.
«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — подчеркнул глава государства на встрече в понедельник с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко.
Глава компании в свою очередь заметил, что сейчас в «Автодоре» ломают сложившиеся стереотипы и применяют новые подходы. Как считает Петушенко, главная задача состоит в том, чтобы «построить больше» в пересчете на каждый рубль. По его мнению, нужно использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы оптимизировать решения.