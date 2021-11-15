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21:29 (мск), источник: РБК

Глава «Нафтогаза» сообщил о допуске к сертификации «Северного потока-2»

По словам Юрия Витренко, теперь немецкий регулятор будет обязан учесть позицию украинской стороны в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2».

Источник: РИА "Новости"

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что немецкий регулятор допустил компанию к участию в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Facebook.

«Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG (оператором “Северного потока-2” является компания Nord Stream 2 AG. — РБК) не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.

По его словам, немецкий регулятор теперь должен учитывать позицию украинской стороны в процессе сертификации.

Далее Витренко повторил тезисы об угрозах, которые несет Европе запуск «Северного потока-2». По его мнению, энергетическая безопасность Европы будет обеспечена, если страны будут покупать газ на восточной границе Украины, а потом самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить.

Представитель «Газпрома» от комментариев РБК отказался.

Ранее в сентябре польская компания PGNiG объявила, что ее также допустили к сертификации. Однако позже выяснилось, что с совещательным голосом — немецкий регулятор согласился только выслушать доводы польской стороны.

Позже Der Spiegel рассказал, что Министерство экономики и энергетики Германии не учло позицию Польши в своей оценке последствий сертификации газопровода. Оно решило, что выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз».

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26 октября Федеральное министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что завершило анализ надежности поставок газа в процессе сертификации трубопровода «Северный поток- 2» и направило его в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ). «В своем анализе Министерство экономики приходит к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз», — говорилось в сообщении.

В заявлении отмечается, что анализу надежности поставок предшествовали консультации Берлина с соседними странами ЕС, что «так или иначе нашло отражение в анализе». «Возможность обсудить [вопрос] получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия», — сообщили в ведомстве.

Министерство продолжит процесс сертификации и изучит другие юридически необходимые нормативные условия. В ведомстве уточнили, что «независимость оператора [трубопровода от поставщика] не была предметом заключения Минэкономики». «Этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем в процессе сертификации», — отметили в министерстве и напомнили, что процесс сертификации, согласно законодательству, занимает до четырех месяцев и крайний срок его завершения — 8 января.

10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства трубопровода «Северный поток-2». Для реализации проекта потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано. Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км каждая и совокупной мощностью 55 млрд куб. м в год. Его трубы пролегают по дну Балтийского моря через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператором строительства газопровода выступала Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

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