QR-код регистрируется на рейс. Авиаотрасль подсчитывает будущие убытки от ограничений

Авиаотрасль будет терять не менее 15 млрд руб. каждый месяц (или 90 млрд руб. за полгода) действия требований проверки QR-кодов при покупке билетов. Об этом говорится в отчете (сводном прогнозе) экономистов одной из авиакомпаний, входящих в топ-5, с которым ознакомился «Ъ». Правительство 12 ноября внесло законопроекты об обязательном использовании QR-кодов при покупке авиабилетов с 1 февраля 2022 года (до этого можно будет использовать и ПЦР-тест), дата вступления в силу пока неизвестна.
Согласно отчету, еще 20 млрд руб. совокупно уйдет на возврат денег пассажирам, если те, уже купив билеты, при посадке не смогут представить корректные медицинские документы (QR-код или медотвод).
Собеседник «Ъ» в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что там готовятся к снижению пассажиропотока как минимум на 40% и повышению цен на билеты в пределах 10−15%.
Источник в другой авиакомпании говорит, что там оценивают ежемесячные потери отрасли в 7−10 млрд руб. «На период с декабря по июнь 2022 года уже продано около 7% кресел, мы столкнемся с фактической отменой невозвратных тарифов, что очень по нам ударит», — говорит источник «Ъ» в третьей авиакомпании. По его оценке, в случае резкого падения пассажиропотока компенсировать его сможет рост тарифов на 15−30%.
Большинство опрошенных «Ъ» авиакомпаний воздержалось от официальных комментариев. В «Азимуте» сейчас формируют шкалу предполагаемых потерь от QR-кодов для возможной корректировки летного расписания, говорит глава совета директоров авиаперевозчика Павел Удод. «Я думаю, что потери будут. Но оценить точно вряд ли возможно, так как ни у кого в отрасли нет точных данных по численности непривитых пассажиров на внутренних рейсах», — полагает он. «Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — сообщили в S7, где подтвердили свой прежний прогноз о снижении пассажиропотока на внутренних рейсах на 50%. В «Аэрофлоте» ранее заявляли, что готовы к введению QR-кодов.
Остается неясным, будет ли требование распространяться на иностранные авиакомпании, летающие в РФ.
«Никаких обсуждений не было, нет пояснений регуляторов», — говорит собеседник «Ъ» в крупной зарубежной авиакомпании. В Росавиации отказались от комментариев, в Минтрансе на вопросы «Ъ» не ответили.
По оценкам НИФИ Минфина, по итогам 2021 года объем внутренних перевозок составит 89,5 млн человек, международных — 22,5 млн. По состоянию на 12 ноября полную вакцинацию прошли 57,9 млн человек. При сохранении данных темпов к декабрю общее число привитых составит 63,6 млн человек, отмечает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова. Но следует учитывать, что часть пассажиров — несовершеннолетние (на них новые требования не распространятся), а также низкий уровень авиационной подвижности в РФ (в 2019 году составил 87%).
Авиакомпании оценивают свои убытки в пределах от 60 млрд до 90 млрд руб., исходя из средней стоимости билета в 6 тыс. руб. и прогнозируемого пассажиропотока, объясняет Инна Рыкова.
По данным Росстата, средняя стоимость билета в экономклассе за октябрь составила 4,9 тыс. руб. Сейчас цена подросла до 5,1 тыс. с учетом тарифа, говорит она. Для оценки потерь перевозчики подсчитывают долю вакцинированных россиян (менее 42%) в общем объеме предполагаемого пассажиропотока. «Но один пассажир с QR-кодом может совершить четыре рейса в неделю, а невакцинированный — ни разу, соответственно, в этих расчетах могут быть погрешности», — указывает она.
В большинстве стран, в том числе в Великобритании, Германии, Швейцарии и большинстве штатов США, QR-коды на внутренних рейсах не вводились. Дополнительные требования появились в ряде других стран, но в основном данная мера была введена относительно недавно, когда доля привитого населения уже превышала 50%, отмечает Инна Рыкова: в частности, так поступили в Израиле, Италии, Франции, Канаде и Китае.
Эксперт подчеркивает, что ни в одной стране QR-коды не требуются при покупке билета: они предъявляются непосредственно в аэропорту при посадке на рейс.