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00:54 (мск), источник: © РИА Новости

Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Расходы бюджетной системы на здравоохранение в России — самые низкие среди трех десятков стран с развитой экономикой, поскольку государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. По мнению Счетной палаты (СП), это ограничивает возможности по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения в государстве.

Источник: РИА "Новости"

Аудиторы проанализировали системы медицинского обеспечения в 31 стране с развитой экономикой, из которых 14 государств преимущественно финансируются по бюджетной схеме и 17 стран — преимущественно по системе ОМС.

«В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью», — говорится в отчете ведомства.

В СП объяснили это тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы госгарантий по предоставлению медпомощи.

«При этом в большинстве стран при предоставлении лекарственного обеспечения используются различные системы со-платежей граждан», — говорится в документе.

В ведомстве напомнили, что действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.

«В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения», — полагает СП.

Аудиторы также указали на недочеты системы льготного лекарственного обеспечения, из-за которых условия получения медикаментов в разных регионах значительно отличаются для одних и тех же категорий льготников. В частности, некоторые субъекты федерации сокращают перечни групп населения, у которых есть право на льготные лекарства при амбулаторном лечении.

«В целом структура государственных расходов на лекарства в разрезе амбулаторных и стационарных условий имеет перекос в сторону стационаров — более половины всех государственных расходов на лекарственное обеспечение расходуется для лечения больных в стационарах», — пояснили в Счетной палате.

При этом расширение охвата населения обеспечением лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях, может способствовать успеху лечения большинства заболеваний, являющихся в России основными причинами преждевременной смертности, временной и постоянной нетрудоспособности, заключили в ведомстве.

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