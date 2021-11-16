«Нафтогаз» раскрыл реальные потери Украины из-за «Северного потока — 2»

По его словам, по этой причине Киев по-прежнему надеется заблокировать российский проект.
Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если “Северный поток — 2” будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.
Юрий Витренкоглава «Нафтогаза Украины»
Глава «Нафтогаза» также выразил мнение, что трубопровод «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США.
«Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что “Северный поток — 2” фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — заключил украинский чиновник.
Киевские власти выступают против «Северного потока — 2» и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. Ранее Юрий Витренко выразил мнение, что запуск трубопровода сделает Украину более уязвимой к «российскому вторжению».
Москва же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии со стороны Кремля используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ. В России неоднократно объясняли, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в сентябре. Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.