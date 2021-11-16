10:54 (мск), источник: Известия
Энергия воздуха: что Россия показала на авиасалоне в Дубае
Один из важнейших экспонатов выставки — российский истребитель Checkmate.
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