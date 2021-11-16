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10:54 (мск), источник: Известия

Энергия воздуха: что Россия показала на авиасалоне в Дубае

Один из важнейших экспонатов выставки — российский истребитель Checkmate.

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Reuters
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В Дубае открылась крупнейшая аэрокосмическая выставка Ближнего Востока — Dubai Airshow. Какие новинки авиастроения представила Россия — в фотогалерее «Известий»

РИА "Новости"
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В выставочной части авиасалона принимают участие компании более чем из 20 стран. 96 стран отправили свои делегации на мероприятие, оно доступно для массового посещения, несмотря на антиковидные ограничения

Reuters
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«Саудовские соколы» — пилотажная группа Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии — выступили на авиашоу в день открытия

РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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«Вертолеты России» представили на выставке сразу шесть машин

РИА "Новости"
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Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев осматривает разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор»

РИА "Новости"
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Новый самолет Aurus Business Jet, его дальность полета увеличена до 7,2 тыс. км

РИА "Новости"
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Рособоронэкспорт представил на выставке наиболее перспективную для Ближнего Востока продукцию военного назначения

РИА "Новости"
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Боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» впервые показан за рубежом

РИА "Новости"
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Двадцатиствольный блок Б8В20-А, входящий в состав неуправляемого авиационного ракетного вооружения боевых вертолетов

РИА "Новости"
11/17

Многоцелевой вертолет «Ансат»

РИА "Новости"
12/17

Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 считается одной и лучших в мире. Она расширяет возможности вертолета в нанесении ударов по дальним целям

РИА "Новости"
13/17

Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. м

Reuters
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Всего в статической экспозиции авиасалона представлено более 160 самолетов и вертолетов

Reuters
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Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь — у одного из важнейших экспонатов выставки, российского истребителя Checkmate

Reuters
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Прототип Checkmate был впервые показан на авиасалоне МАКС-2021, его первый полет ожидается в 2023 году

Reuters
17/17

В день открытия авиасалона свои возможности в небе продемонстрировали «Русские витязи»

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