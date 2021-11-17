Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
04:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Изменения в законодательстве США уронили курсы цифровых валют

Стоимость биткойна, еще недавно обновившего исторический максимум, перешла к резкому снижению, обвалившись ниже уровня $60 тыс. В результате другие виртуальные валюты также потеряли в цене 5−8%. По мнению экспертов, причиной снижения стал перегретый рынок, а также обновления в законодательстве США, обязывающие инвесторов информировать налоговую службу о небольших сделках с криптоактивами. Впрочем, они ожидают скорого восстановления котировок, в том числе на фоне появления новых крипто-ETF.

BTC 60500.01 -3390.85 ETH 4261.51 -302.86 LTC 177.72 -1.98
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным Coinmarketcap, 16 ноября курс ведущей криптовалюты, биткойна (BTC), показал крупнейшее с начала сентября снижение. В середине дня оно составляло более 10%, а котировки достигали $58,57 тыс.— минимума с конца октября. Ближе к 21:00 котировки биткойна стабилизировались в районе $60,4 тыс.

За сутки падение превысило 5,6%, а капитализация сократилась до $1,1 трлн. За обвалом биткойна ушла вниз и стоимость альткойнов.

Так, эфир также терял в цене более 10%, а к 21:00 его стоимость была ниже на 6,5%, чем сутками ранее. К этому времени Binance Coin подешевел на 7,7%, Solana — на 6,7%, Cardano — на 5,4%. Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис отмечает, что для альткойнов характерно повторять динамику BTC, зачастую даже с большей амплитудой.

Обвалу биткойна предшествовал выход Taproot — крупнейшего за четыре года обновления, направленного на усиление анонимности и повышение эффективности сделок.

В частности, оно должно снизить размер комиссий в сети биткойна за счет внедрения технологии мультиподписи. В октябре состоялось также обновление в сети эфира (оно получило название Altair), за которым последовал стремительный рост стоимости криптовалюты и обновление рекорда по капитализации.

Вместе с тем обновление Taproot не могло оказать влияния на стоимость BTC, считают эксперты. О нем было известно с 2018 года, кроме того, криптовалюта «не в состоянии тягаться с инфраструктурными проектами, вроде Ethereum или Solana», считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. По словам Яниса Кивкулиса, Taproot — технический софтфорк (мягкое обновление), «он действительно полезный, но реальный эффект увидим в лучшем случае в следующем году».

Более вероятной причиной коррекции крипторынка опрошенные «Ъ» аналитики называют подписанный накануне президентом США Джо Байденом закон о финансировании инфраструктурных объектов.

Наряду с выделением $550 млрд на развитие транспорта, широкополосной связи и коммунальных объектов он обязывает уведомлять налоговую службу о совершении сделок с криптоактивами на сумму более $10 тыс. Как отмечает господин Кивкулис, согласно новым требованиям, брокеры теперь должны предоставлять информацию «о своих клиентах, включая имя, адрес и номер телефона, данные о выручке от продаж, приросте капитала или убытках». Кроме того, эксперт также отмечает фактор Китая, где могут ввести штрафы за использование электроэнергии для компаний, занимающихся майнингом.

Вместе с тем в отношении биткойна сохраняются позитивные настроения. Пока наблюдается лишь коррекция перегретого рынка, считает Янис Кивкулис, он допускает, что курс биткойна будет несколько дней оставаться возле отметки $59 тыс., после чего перейдет в рост. Следующей целью криптовалюты, по мнению Чэнь Лиминя, будет $72,3 тыс., он не ожидает коррекции ниже $59 тыс. Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев отмечает, что курс биткойна с точки зрения технического анализа откатился к предыдущему уровню поддержки.

Вместе с тем инвесторы ожидают запуска новых крипто-ETF, в частности, от Grayscale Investments и BlockFi, что может подтолкнуть курс биткойна к новым максимумам, указывает Глеб Костарев. Янис Кивкулис отмечает, что котировки могут устремиться к отметке в $80 тыс. из-за возвращения FOMO (страх упущенной выгоды). Чэнь Лиминь отмечает, что о скором прекращении тренда можно будет говорить, когда «покупать монеты» на сверхпозитивных новостях «побегут люди, максимально далекие от рынка», но пока ситуация далека от кульминации для наступления «криптозимы».

Ксения Куликова

 Как пытаются сделать прививку обладатели фейковых справок
Какие существуют варианты разрешения ситуации с беженцами в Белоруссии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь