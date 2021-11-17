Изменения в законодательстве США уронили курсы цифровых валют

По данным Coinmarketcap, 16 ноября курс ведущей криптовалюты, биткойна (BTC), показал крупнейшее с начала сентября снижение. В середине дня оно составляло более 10%, а котировки достигали $58,57 тыс.— минимума с конца октября. Ближе к 21:00 котировки биткойна стабилизировались в районе $60,4 тыс.
За сутки падение превысило 5,6%, а капитализация сократилась до $1,1 трлн. За обвалом биткойна ушла вниз и стоимость альткойнов.
Так, эфир также терял в цене более 10%, а к 21:00 его стоимость была ниже на 6,5%, чем сутками ранее. К этому времени Binance Coin подешевел на 7,7%, Solana — на 6,7%, Cardano — на 5,4%. Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис отмечает, что для альткойнов характерно повторять динамику BTC, зачастую даже с большей амплитудой.
Обвалу биткойна предшествовал выход Taproot — крупнейшего за четыре года обновления, направленного на усиление анонимности и повышение эффективности сделок.
В частности, оно должно снизить размер комиссий в сети биткойна за счет внедрения технологии мультиподписи. В октябре состоялось также обновление в сети эфира (оно получило название Altair), за которым последовал стремительный рост стоимости криптовалюты и обновление рекорда по капитализации.
Вместе с тем обновление Taproot не могло оказать влияния на стоимость BTC, считают эксперты. О нем было известно с 2018 года, кроме того, криптовалюта «не в состоянии тягаться с инфраструктурными проектами, вроде Ethereum или Solana», считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. По словам Яниса Кивкулиса, Taproot — технический софтфорк (мягкое обновление), «он действительно полезный, но реальный эффект увидим в лучшем случае в следующем году».
Более вероятной причиной коррекции крипторынка опрошенные «Ъ» аналитики называют подписанный накануне президентом США Джо Байденом закон о финансировании инфраструктурных объектов.
Наряду с выделением $550 млрд на развитие транспорта, широкополосной связи и коммунальных объектов он обязывает уведомлять налоговую службу о совершении сделок с криптоактивами на сумму более $10 тыс. Как отмечает господин Кивкулис, согласно новым требованиям, брокеры теперь должны предоставлять информацию «о своих клиентах, включая имя, адрес и номер телефона, данные о выручке от продаж, приросте капитала или убытках». Кроме того, эксперт также отмечает фактор Китая, где могут ввести штрафы за использование электроэнергии для компаний, занимающихся майнингом.
Вместе с тем в отношении биткойна сохраняются позитивные настроения. Пока наблюдается лишь коррекция перегретого рынка, считает Янис Кивкулис, он допускает, что курс биткойна будет несколько дней оставаться возле отметки $59 тыс., после чего перейдет в рост. Следующей целью криптовалюты, по мнению Чэнь Лиминя, будет $72,3 тыс., он не ожидает коррекции ниже $59 тыс. Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев отмечает, что курс биткойна с точки зрения технического анализа откатился к предыдущему уровню поддержки.
Вместе с тем инвесторы ожидают запуска новых крипто-ETF, в частности, от Grayscale Investments и BlockFi, что может подтолкнуть курс биткойна к новым максимумам, указывает Глеб Костарев. Янис Кивкулис отмечает, что котировки могут устремиться к отметке в $80 тыс. из-за возвращения FOMO (страх упущенной выгоды). Чэнь Лиминь отмечает, что о скором прекращении тренда можно будет говорить, когда «покупать монеты» на сверхпозитивных новостях «побегут люди, максимально далекие от рынка», но пока ситуация далека от кульминации для наступления «криптозимы».