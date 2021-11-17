Банки допустили обнуление тарифов на переводы по номеру телефона

С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией.
Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и Mastercard более 50 российских банков-участников. Если получатель денежных средств подключил свою карту к этому сервису, перевод можно осуществить, не зная номера его карты, достаточно номера его мобильного телефона.
В Visa работают над предоставлением возможности потребителям отправлять средства со своих карточных счетов максимально удобным способом, в том числе — по номеру телефона, заявили «Известиям» в платежной системе. Его популяризация предполагает ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям, подчеркнули в Visa, добавив, что конечные комиссии для пользователей устанавливают банки-эмитенты карт, и платежная система не регулирует этот процесс.
Как правило, тарифы за денежные перечисления вне зависимости от идентификатора получателя — номера карты или номера телефона — едины, рассказали в кредитных организациях. Например, в «Зените» комиссия составляет 1%, но не менее 50 рублей. В Росбанке и банке «Санкт-Петербург» — 1,5%, но не менее 49 и 50 рублей соответственно.
Нулевые комиссии платежных систем могут побудить банки снизить тарифы для клиентов, но вряд ли кредитные организации будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно, ожидает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева: для крупных банков комиссионные доходы — значительная часть бизнеса. «Известия» ознакомились с отчетностями кредитных организаций по МСФО за девять месяцев 2021 года. Чистые комиссионные доходы «Сбера» за этот период выросли на 16%, до 457 млрд рублей, у ВТБ — на 29%, до 123,5 млрд рублей, у «Открытия» — на 23%, до 23 млрд рублей.