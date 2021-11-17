05:42 (мск), источник: Известия
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна
За период локдауна с 28 октября по 7 ноября у россиян вырос интерес к ряду финпродуктов, говорится в исследовании маркетплейса «Сравни.ру».
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Среди банковских предложений за более чем неделю в 15 раз увеличился спрос на вклады по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а количество заявок на получение кредита — на 50%, отмечают в маркетплейсе. Среди страховых инструментов наибольший рост интереса со стороны граждан пришелся на страхование ипотеки (+16%) и ОСАГО (+14%), сказано в исследовании.
Активный интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.
В крупных банках «Известиям» подтвердили рост спроса на свои продукты в период локдауна, отметив, что повышенный интерес фиксируется и после его завершения. Тогда как в страховых компаниях заявили о снижении продаж во время выходных и реализации отложенного спроса с началом рабочих дней.
Опрошенные «Известиями» аналитики причиной всплеска интереса граждан называют рост ключевой ставки, что повысило привлекательность депозитов и одновременно привело к удорожанию займов, а также высокие инфляционные риски.
В краткосрочной перспективе в банках ожидают продолжения роста спроса на вклады и кредиты, а в страховых компаниях на инструменты по защите имущества физлиц, от несчастных случаев и болезней, а также ОСАГО. По оценкам «Сравни.ру», в ближайшее время базовые ставки на депозиты поднимутся на 0,3−0,8 п.п., а с учетом краткосрочных акций — и на 1,2−1,5 п.п. При этом средние максимальные ставки к концу ноября по этому продукту могут достигнут 7% годовых.
По актуальным данным ЦБ, максимальная доходность по вкладам в 10 крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов по состоянию на начало ноября составила 6,98% годовых. Годом ранее — 4,41%.