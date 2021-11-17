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10:55 (мск), источник: © РИА Новости

Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из «Криминального чтива»

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его же фильма «Криминальное чтиво», сообщает Wall Street Journal.

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«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты “Криминального чтива” в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT», — говорится в сообщении на сайте издания.

Miramax настаивает, что все права на фильм принадлежат ей, а действия Тарантино нарушают контракт, говорится в сообщении. По данным издания, иск подан в окружной суд в штате Калифорния. Кроме того, компания письмом уведомила Тарантино о своей позиции, согласно которой его попытка в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на картину не согласуется с его контрактом, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Тарантино намерен выставить на электронный аукцион семь вырезанных сцен, оригинальный рукописный сценарий, а также аудиокомментарии в качестве NFT-токенов.

NFT — это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность NFT-токенов в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку, мемы, твиты и так далее. Иногда NFT-токен сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном экземпляре.

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