Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из «Криминального чтива»

«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты “Криминального чтива” в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT», — говорится в сообщении на сайте издания.
Miramax настаивает, что все права на фильм принадлежат ей, а действия Тарантино нарушают контракт, говорится в сообщении. По данным издания, иск подан в окружной суд в штате Калифорния. Кроме того, компания письмом уведомила Тарантино о своей позиции, согласно которой его попытка в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на картину не согласуется с его контрактом, пишет издание.
Ранее сообщалось, что Тарантино намерен выставить на электронный аукцион семь вырезанных сцен, оригинальный рукописный сценарий, а также аудиокомментарии в качестве NFT-токенов.
NFT — это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность NFT-токенов в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку, мемы, твиты и так далее. Иногда NFT-токен сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном экземпляре.