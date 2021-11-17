В России объяснили, почему не получится обложить богатых налогом в 35%

Ранее Аксаков заявил, что самые богатые россияне должны платить до 35% НДФЛ. Он выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения: чем выше доход россиянина, тем больше он должен платить в казну. По словам депутата, трудящиеся в малом и среднем бизнесе россияне не получают настолько много, чтобы попадать под прогрессивную шкалу налогообложения. Она затронет крупный бизнес, «в основном государственный», добавил Аксаков.
Полученные деньги Россия может тратить на социальные задачи — например, лечение больных людей или жильё для детей-сирот. Так богачи будут «чувствовать удовлетворение, что они помогают обездоленным», подвёл итог Аксаков.
«Разговор о введении прогрессивной шкалы НДФЛ возникает с непонятной периодичностью, вроде уже какую-то прогрессию ввели на доходы от 5 млн рублей. Но разговоры о введении очень больших налогов для богатых — это какой-то популизм. Очень любят апеллировать к европейскому опыту, мол, у них высокие ставки. Но у них совсем другой уровень жизни и другие отношения власти и общества», — заявила «Секрету» глава направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
С 1 января 2021 года в России вернули прогрессивную шкалу налогообложения, которая не действовала с 2001 года. Сейчас с доходов, которые превышают 5 млн рублей, нужно платить НДФЛ по ставке 15%, тогда как все остальные платят 13%. Собранные деньги направляют на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации.
Суслина отметила, что в России не так много богатых людей, и собрать существенную для бюджета сумму через НДФЛ не получится. Если же речь идёт о помощи малообеспеченным людям, то бюджет и так выделяет много денег на эти цели. «Есть Резервный фонд, есть Фонд национального благосостояния, есть отчёты Счётной палаты о неэффективном расходовании миллиардов — давайте вы начнёте более эффективно расходовать то, что уже собрано», — призвала она российские власти.
Сейчас мы в глубоком кризисе из-за коронавируса, и конец его не виден, так как ситуация зависит напрямую от вакцинации. И в такой ситуации повышать налоги — это не просто затормозит рост, а просто поставит препятствие для выхода на положительный экономический рост.
Александра Суслинаглава направления фискальной политики Экономической экспертной группы
Она посоветовала абстрагироваться от эмоций при обсуждении доходов богатых людей и подумать о том, что они создают спрос и инвестиции. И увеличение налоговой нагрузки уменьшит и то, и другое. «Даже если это супербогатые люди и нам хочется их как-то “отробингудить”», — добавила эксперт.
Мне кажется, что разговорами о повышении налоговой нагрузки на богатых пытаются сделать такой поклон в сторону обнищавшего населения и показать, что (власти) заботятся о них.
Александра Суслинаглава направления фискальной политики Экономической экспертной группы
С ней согласен и независимый налоговый эксперт, доктор экономических наук Николай Тютюрюков.
«Такие предложения может выдвигать субъект законодательного права, но это вопрос комитета Госдумы по бюджету и налогам, а не комитета по финансовым рынкам. Этот вопрос всё время обсуждается, и это чисто техническая позиция, которую надо просчитывать министерству финансов. Эта инициатива постоянно возникает, в основном в КПРФ. В общем-то приятно, что это постоянно рассматривается», — заявил он «Секрету».
В то же время эксперт усомнился, что введение предложенного прогрессивного налога реально в России.
«Во-первых, у нас уже введён прогрессивный налог — с суммы больше 5 млн рублей, с которых взимают 15% НДФЛ, ещё ведётся его апробирование, поскольку это повлечёт усложнение налоговой системы. Но 35% — это слишком большой бросок по отношению к действующему законодательству. Для развитой страны это приемлемая позиция, но для России, которая выкарабкивается из пандемийного кризиса, — проблематично», — рассказал эксперт.
Он считает, что богатые россияне должны быть готовы к тому, что с них будут брать больше налогов. «Я пока реальных возможностей для этого не наблюдаю», — добавил Тютюрюков.
Председатель общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», адвокат Артём Кирьяновсчитает, что принятие инициативы Аксакова приведёт к уходу налогоплательщиков в тень.
«Введение налога по прогрессивной шкале как минимум несвоевременно. Даже самые ярые сторонники этого решения сейчас согласились с тем, что такие меры не соответствуют моменту. Главным образом, настораживает ситуация, при которой мы не получим больших доходов, а получим уход “в тень” тех людей, которые сегодня добросовестно платят налоги. Не только людей, но и юрлиц», — рассказал он «Секрету».