В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ

В документах указано, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора» — моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).
Подорожание картофеля во многом связано со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды, пояснено в письме.
Поэтому специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. Торговые сети также включены в этот процесс. Этот товар заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, и ситуация с ценами будет более стабильной, указано в письме.
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали: проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье (зима-весна).
«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности страны», — отметили в Минсельхозе.
Россия может закупить картофель в Белоруссии и Азербайджане, сказала «Известиям» глава агентства Fruitnews Ирина Козий. Сбор в первой стране совпадает с РФ по климатическим условиям, цены на овощи — на том же уровне. Урожай с южной территории можно приобретать в межсезонье, сказала эксперт. Она подчеркнула, что внутреннее потребление картофеля в России традиционно составляет 7,5 млн т в год, из них от 6,7 до 7,2 млн т производят отечественные аграрии. То есть в зависимости от объема и качества урожая России обычно требуется импортировать 300−800 тыс. т картофеля.
Первые поставки импортного картофеля в РФ начинаются в апреле-мае, при необходимости они могут стартовать раньше. Речь о продукции из Пакистана, Египта, Индии и Азербайджана, напомнила Ирина Козий. К этому времени в России заканчиваются собственные запасы картофеля в овощехранилищах. Белоруссия вряд ли сможет помочь в это время, считает эксперт.
В этом году урожай картофеля не удался, сказали «Известиям» в «Утконос онлайн», поэтому в качестве страны для импорта среди государств СНГ компания рассматривает Белоруссию.
По итогам сентября 2021 года уровень продовольственной инфляции в России составил 9,2% к сентябрю прошлого года, напомнил Минсельхоз в своих документах. В целом по миру ситуация хуже: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%.