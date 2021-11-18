11:16 (мск), источник: Life.ru
Союз садоводов напомнил дачникам о риске получить зимний штраф
Даже если финансовая ответственность закреплена за юридическим лицом, всё равно пострадают участники СНТ.
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Участников садовых некоммерческих товариществ (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Об этом рассказала юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова. Она уточнила, что накажут, конечно, юрлицо — само СНТ. Так как если осадки на землях общего пользования мешают проезду машин экстренных служб, то управляющие должны быть наказаны. Однако пострадают при этом и обычные дачники.
«Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества», — сказала Надия Айнетдинова в беседе с порталом Ura.ru.
Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» — экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов — считает, что на самом деле СНТ редко получают подобные штрафы. Он отметил, что в любом товариществе очень много нарушений и инспекторы закрывают глаза на большинство.
«Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки», — сказал собеседник агентства.