06:22 (мск), источник: Известия
Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам
В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсионные фонды), и от неквалифицированных инвесторов. Московская биржа планирует ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.