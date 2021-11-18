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06:22 (мск), источник: Известия

Мосбиржа приготовила новые требования к эмитентам

В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсионные фонды), и от неквалифицированных инвесторов. Московская биржа планирует ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

Источник: Известия

Сейчас такого обязательства у эмитентов нет. Есть только рекомендации ЦБ для публичных компаний по раскрытию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления.

По мнению регулятора, раскрытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности.

«Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой», — пояснила Наталья Логинова.

Ранее в среду на конференции «Эксперт РА» она поделилась оценкой, что в России потенциальный объем устойчивых инвестиций оценивается в 2 трлн рублей ежегодно, из них 120 млрд рублей может приходиться на финансирование за счет выпуска устойчивых облигаций.

По мнению представителя Мосбиржи, для подавляющего большинства публичных компаний, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки биржи, это не станет проблемой. Более того, многие из них уже раскрывают нефинансовую отчетность, подчеркнула она.

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